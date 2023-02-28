طرحت شركة التكنولوجيا "ميتا" أداة جديدة، طورها المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، على "فيسبوك و"انستغرام"، تحت مسمى "Take it Down"، تقول إنها ستساعد في منع انتشار الصور الفاضحة للمراهقين والأطفال الصغار التي يتم تحميلها من قبل أشخاص مجهولين دون موافقة وإذن منهم.

هذه الأداة الجديدة للمراهقين الذين ربما شاركوا صورة حميمة وهم قلقون الآن من أن شخصًا ما سوف يشارك هذه الصورة بالفعل عبر الإنترنت دون إذنهم.

يتم تشغيل قاعدة بيانات الأداة من قبل المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلين.

تلقى خط الإرشاد في NCMEC منذ عام 2016، أكثر من 260 ألف تقرير عن عمليات إغراء عبر الإنترنت، بما في ذلك الابتزاز الجنسي.