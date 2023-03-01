بينما كانت الشرطة تقف أمام منزل في بومبتون ليكس، وقع انفجار داخل المنزل في رامابو أفينيو مع وجود ستة من رجال الإطفاء بالداخل.

وثقت كاميرا الشرطة الانفجار الذي وقع في يناير مع مشاهدة الجيران في رعب.

وبأعجوبة، نجا رجال الإطفاء الذين كانوا بالداخل، وكلهم متطوعون. قبل الحادثة بثوان، يمكن رؤية دخول أحد رجال الإطفاء إلى المنزل عبر الرواق.

يقول المسؤولون إن رجلي إطفاء بجانب ملازم كانوا في القبو، وساعدهما الملازم. كما يقولون إن 3 رجال إطفاء آخرين بمن فيهم مساعد رئيس قسم الإطفاء كانوا في الطابق الأول، وكان اثنان منهم يسحبان أنبوب مياه إلى المنزل.

واستجاب ضباط الشرطة في البداية إلى المنزل بعد رؤية الدخان. ويقول مسؤولو الإطفاء إن مساعد الرئيس أصيب بحروق في أذنيه لأن غطاء الرأس الخاص به انفجر. كما يقولون إن الملازم عانى حروقًا من الدرجة الثالثة في يديه.