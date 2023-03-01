يعتبر "Pokémon Sleep" تطبيق لتتبع النوم يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الشخصيات المتواجدة ضمن اللعبة من خلال الحصول على قسط جيد من الراحة في الليل.

وطريقة اللعب تكون بترك المستخدمين هواتفهم بجوار أسرّة النوم، مما يسمح للتطبيق بتسجيل وتحليل نومهم.

وعلى أساس حالة النوم من قيلولة أو غفوة أو نوم عميق، سيستيقظ اللاعبون على شخصية بوكيمون نائمة بالقرب من العملاق Snorlax بطريقة مماثلة لحالة نومه.

كشفت الشركة أيضًا عن جهاز جديد يدعى "+ Pokémon Go Plus"، وهو جهاز تعقب النوم وأداة للعب Pokémon Go.

ومن المقرر إطلاق اللعبة في صيف 2023.