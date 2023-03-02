احتجز رجل يبلغ من العمر 26 عامًا في بيرو بعد أن عثرت الشرطة على مومياء يصل عمرها إلى 800 عام في حقيبة تبريد لتوصيل الطعام. و قال الرجل إنه أطلق على المومياء اسم "خوانيتا" زاعمًا أنها "عشيقته الروحية".

وزعم الرجل أن المومياء كانت لديه لفترة من الوقت مؤكدًا أنه يبقيها معه. كما قال إنه ينام معها ويتجول معها طوال الوقت وأنه يببقيها في غرفته.

كما أخبر وكالة أنباء أخرى أن المومياء كانت بحوزة والده في الأصل وأنه وصل إليها بطريقة ما. من جانبها، قامت السلطات بمصادرة المومياء واحتجزوا الرجل لطرح للمزيد من الأسئلة عليه.