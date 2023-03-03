اصطدمت بالمبنى وانهار فوقها.. كاميرا مراقبة ترصد تحطم سيارة بشكل مفزع

قام مكتب المدعي العام في ولاية ماريلاند الأمريكية بنشر لقطات لحادث تصادم مميت حدث قبل بضعة أسابيع.

يُظهر الفيديو، الذي قد يصعب على البعض مشاهدته، سيارة سوداء تسير في شارع بالتيمور

وقد اصطدمت السيارة أولًا بمركبة أخرى في الطريق وبأحد المشاة قبل أن تصدم جدار المبنى.

توفي أحد المشاة، الذي تم تحديده على أنه ألفريد فينشر، البالغ من العمر 54 عامًا، متأثرًا بجراحه، فيما انهار المبنى فوق السيارتين ونُقل 5 أشخاص على أثر ذلك إلى المستشفى للعلاج.

تم القبض على المشتبه به ويدعى شون برونسون ووجهت إليه تهمة السرقة.