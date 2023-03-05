شاهد.. ضابط شرطة أمريكي يواجه تهما لضربه المبرح لمراهق من أصول عربية

اتهم قاض في مقاطعة كوك الضابط باتريك أودونيل اليوم بـ"الضرب المبرح وسوء السلوك الرسمي"، لتورطه في الاعتقال العنيف لهادي أبو عتيلة البالغ من العمر 17 عامًا في يوليو الماضي. ويعتقد النشطاء أنه يجب أن يكون هناك أكثر من ضابط متهم.

وقال منظم رئيسي من شبكة العمل العربية الأمريكية، محمد سنكري: "هؤلاء هم الأشخاص الثلاثة الذين كادوا أن يقتلوا شخصًا ما، وكان ذلك الشخص طفلًا يبلغ من العمر 17 عامًا.. هذا ما نحتاج ألا نغفل عنه".

من جانبه، قال محامي أودونيل إن "موكله كان يقوم بما دُرب عليه أثناء عملية الاعتقال".