العثور على سيدة أمريكية مصابة بالخرف بعد "30 عاما".. أين وجدوها؟

اختفت السيدة باتريشيا كوبتا، البالغة من العمر 83 عامًا، منذ أكثر من 30 عامًا واعتقدت عائلتها أنها قد ماتت طوال تلك الفترة.

وقالت عائلتها والشرطة في مؤتمر صحفي، إنه تم العثور عليها مؤخرًا وهي تعيش في دار لرعاية المسنين في بورتوريكو.

حيث أبلغ بعض الأفراد شرطة مدينة روس أن السيدة باتريشيا جاءت إلى رعايتهم في عام 1999، حيث وُجدت محتاجة في شوارع بورتوريكو بينما كانت تتجول، و كانت ترفض كليًا مناقشة أمور حياتها الخاصة ومن أين أتت.

قال زوج باتريشيا، بوب كوبتا: "إنها رحلة استمرت لما يقرب من 31 عامًا. وكان الأمر سيئًا. كلفتني الكثير من المال. حتى أنني وضعت إعلانًا في الجريدة أنني أبحث عنها في بورتوريكو".