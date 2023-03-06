أصيب 7 أشخاص على الأقل بعد اندلاع حريق في برونكس، الأحد، حيث يُعتقد أن بطارية أيونات الليثيوم بدراجة كهربائية تسببت في الحريق بحسب دائرة الإطفاء في نيويورك.

وقالت لاورا كافاناخ، مفوضة دائرة الإطفاء في نيويورك، إن "هذا المبنى الموجود خلفي تدمر بالكامل. انحنى السقف ولم يتبق شيء، وكل هذا بسبب هذه الدراجة. لذا نريد التشديد للعامة مدى الضرر الذي قد تحدثه دراجة واحدة لا تطابق المعايير".

كانت الدراجة الكهربائية متوقفة داخل الجزء الخلفي من متجر، وكافح قرابة 200 رجل إطفاء الحريق الذي كان ينتشر سريعًا.

وأكدت كافاناخ أن هناك حاجة للمزيد من التحقيق لمعرفة سبب اندلاع النيران في الدراجة الكهربائية ولمعرفة مالكها، مضيفة: "في كل هذه الحرائق التي تسببها بطاريات أيونات الليثيوم فلا وجود لاحتراق بطيء ولا نيران صغيرة، إنها تنفجر حرفيًا وتسبب نيران ضخمة فور حدوثها ومن الصعب إخمادها، لذا فإنها خطرة على وجه الخصوص".

وبحسب كافاناخ، تسببت بطاريات أيونات الليثيوم بأكثر من 400 حريق في مدينة نيويورك خلال 4 سنوات.