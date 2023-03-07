بسببب خطأ في تحديد الهوية.. شاهد لحظة اختطاف 4 أمريكيين في المكسيك

عُثر على اثنين من الأمريكيين الأربعة، الذين قالت السلطات إنهم اُختطفوا في المكسيك، مقتولين، وفقًا لحاكم ولاية تاماوليباس المكسيكية. كما أصيب أحد الناجين بجروح.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، عبر الأربعة الحدود في حافلة صغيرة بيضاء تحمل لوحات تسجيل لولاية كارولينا الشمالية، الجمعة، عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليهم ووضعوهم في سيارة أخرى وأخذوهم من مكان الحادث، كما قُتل مواطن مكسيكي بريء أثناء إطلاق النار.

وتعرض الأربعة للاعتداء والخطف في ماتاموروس بالمكسيك، وهي مدينة شمالية في ولاية تاماوليباس.

يعتقد المحققون أن العصابة المكسيكية ربما أخطأت وأخذت الأمريكيين بدلًا من مهربي المخدرات الهايتيين، وفقًا لمسؤول أمريكي.