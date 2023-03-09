بسبب جرعة زائدة.. سائقة تفقد وعيها أثناء القيادة وحشود تهرع لإنقاذها

خرجت سيارة عن السيطرة على الطريق السريع N94 صباح الثلاثاء، ما بين شارعي سيفن مايل وإيلم في مقاطعة رسين بولاية ويسكونسن الأمريكية.

اصطدمت السيارة بالحاجز عدة مرات، بينما يظهر فيديو دائرة النقل في ويسكونسن السيارة وهي تتجاوز كل مسار مع توقفها في نهاية المطاف وبداخلها سائقة فاقدة للوعي.

اقترب أشخاص من السيارة لإنقاذ السائقة، كسروا النافذة بمجرفة وسحبوا الشابة الفاقدة للوعي. بعد دقائق وصل رجال الشرطة إلى الموقع.

وبعد محاولات من رجال الشرطة، استيقظت الشابة في نهاية المطاف، بينما اعتقلها أفراد شرطة رسين بعدة تهم من بينهما القيادة تحت تأثير المخدرات.