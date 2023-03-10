وجدت سو وزوجها كلبهما "بير" ذا الـ6 أعوام، وهو من فصيلة "بيشون فريز" عند الباب الأمامي بعدما أخرجته لقضاء حاجته، وبحسب ما أكدته فقد كان الكلب كان مغطى بالدماء.

عندما راجعت السيدة فيديو كاميرا المراقبة شاهدت ذئبي قيوط، وليس واحدًا، يهاجمان كلبها.

وبحسب سو، فقد "أتى ذئب قيوط من الأمام والآخر من الخلف، عضا رقبته ثم سحباه عبر الفناء"، مضيفة: "تعرضت عدة أماكن في رقبته للعض. تعرض للعض في جميع أنحاء جسده ولديه غرز في عدة أماكن".

كما أفادت أن الطبيب البيطري قال إن من المعجز أن "بير" لا يزال يتنفس، مضيفًا أن شفاءه سيستغرق بعض الوقت.