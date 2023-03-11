تم اكتشاف كويكب حديثًا بحجم حوض سباحة أولمبي لديه "فرصة صغيرة جدًا" للتصادم مع كوكب الأرض في غضون 23 عامًا، وحدوث ذلك الارتطام سيكون محتملًا في يوم عيد الحب (Valentine’s Day) عام 2046، وفقًا لمكتب تنسيق دفاع الكواكب التابع لوكالة ناسا.

ويذكر أن مركبة ناسا الفضائية "دارت"، صدمت كويكبا في وقت سابق من العام الماضي، ونجحت في إخراجه عن مساره، وقد كانت أول مهمة اختبار للدفاع عن الكوكب.

وقد يتم القيام بنفس المهمة في حال احتاج الأمر إلى ذلك.

وفي حادثة مشابهة تقريبًا هو ما حدث في ما يسمى كارثة انفجار تونغوسكا الذي وقع في عام 1908.

والذي أثّر ذلك على روسيا مما أدى إلى سحق الأشجار على مدار 2000 كيلومتر مربع.