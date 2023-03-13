"71 جريمة جنسية".. ضابط شرطة بريطاني يواجه تهما للاعتداء على النساء

في فبراير، حكم على ضابط شرطة العاصمة السابق، ديفيد كاريك، 36 حكما بالسجن مدى الحياة، حيث أساء كاريك استخدام مهنته في القوات لإكراه النساء ومهاجمتهن.

كان كاريك عضوًا في قسم مسلح نادر من شرطة المملكة المتحدة، مكلفًا بالدفاع عن المباني الحكومية البارزة والوزراء، واستخدم سلاحه لتهديد ضحاياه.

وبعد أن أقر كاريك بأنه مذنب بارتكاب 71 جريمة جنسية، اعترفت شرطة العاصمة أن كاريك قد ذكر في جرائم لديها ولقوات أخرى تسع مرات.

يذكر أنه من بين 573 ضابط من شرطة العاصمة متهمين بارتكاب جرائم جنسية من قبل الجمهور على مدى 11 عامًا، وتم إدانة اثنين فقط.

ومنذ إصدار حكم كاريك، تقدم المزيد من الضحايا المحتملين إلى الشرطة. بينما قال مركز عدالة المرأة لشبكة CNN إن بعض ضحايا كاريك يفكرون الآن في رفع دعوى جماعية ضد شرطة العاصمة.