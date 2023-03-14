يُظهر مقطع فيديو تم نشره حديثًا كيف هرب مشتبه به في جريمة قتل مزدوجة في مقاطعة أوريغون بولاية واشنطن الأمريكية من الحجز.

تعود الحادثة إلى شهر فبراير الماضي، حيث تم اصطحاب المشتبه به إيدي فيلالوبوس البالغ من العمر 28 عامًا إلى المحكمة من قبل نائب، والذي فك القيود والأصفاد من يديه، كما يقتضي القانون.

ترون فيلالوبوس وهو ينهض ويندفع نحو الباب، متجاوزًا النائب الذي قام بمطاردته في القاعة إلى خارج المبنى.

كان فيلالوبوس في المحكمة للرد على التهم المتعلقة بالطعن القاتل لشخصين في 2021.

لكن حريته الجديدة التي وجدها لم تدم طويلاً، بعد أن انطلق نواب مكتب العمدة إلى العمل.

وبعد ساعات، عثر عليه في شقة مجاورة مختبئًا تحت غطاء في خزانة.

وقد تم اعتقاله وأُعيد إلى الحجز مجددًا.