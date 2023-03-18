حُوصر تحت الماء دقائق عدة.. كاميرا ترصد إنقاذ طفل من سيارة غارقة

يُظهر مقطع فيديو مثير للكاميرا الشرطية اللحظة التي أنقذت فيها الشرطة في جنوب فلوريدا طفلًا كان محاصرًا في سيارة مغمورة بالمياه.

حدث ذلك الشهر الماضي في مقاطعة ميامي ديد.

يقول المسؤولون إن والد الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات قد انحرف لتجنب سيارة قادمة لكن انتهى به المطاف في قناة مائية.

بينما تمكن الأب من الخروج من السيارة تُرك الطفل محاصرًا في مقعده بالسيارة.

كان الماء عكرًا لدرجة أن الضابط اضطر إلى استخدام حاسة اللمس لتحديد مكان الطفل الصغير!

تم سحب الصبي واضطر الضباط إلى إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي قبل أن يبدأ في التنفس مرة أخرى.

تم نقله إلى المستشفى ولكن لحسن الحظ يقول والده إنه الآن بصحة جيدة.