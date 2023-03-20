شاهد.. اعتقال معلم أمريكي بعدما أقام علاقة جنسية مع طالبته "القاصر"

اعتقلت السلطات الأمريكية المعلم جوناثان ساورس، البالغ من العمر 44 عامًا، بعدما أقام علاقة جنسية مع طالبته القاصر في مقاطعة موبيل بولاية ألاباما.

قال المحققون إنه كان مدرسًا للعلوم ومعلمًا للكتاب المقدس ومدربًا لكرة القدم في أكاديمية الإيمان لسنوات.

ووفقًا لمكتب عمدة مقاطعة موبيل، فإن ساورس التقى بالطالبة في سيميس وول مارت، وأخذها وتوجها إلى موقف سيارات مختلف، ومارس معها الجنس في السيارة.

يواجه ساورس تهمتين جنائيتين، الأولى لممارسة موظف في المدرسة للجنس، والأخرى للاتصال الجنسي لموظف مدرسة مع طالبة بعمر يقل عن 19 عامًا.