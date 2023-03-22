نقلت أنجيلا كريغ البالغة من العمر 43 عامًا إلى المستشفى الأسبوع الماضي للمرة الثالثة خلال شهر، بعد أن اشتكت من صداع شديد ودوخة. تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وسرعان ما تراجعت صحتها، وأُعلن عن موت دماغها بعد فترة وجيزة.

تقول الشرطة الآن إن زوجها، طبيب أسنان في كولورادو، قتلها بتسميمها بمواد كيميائية سامة اشتراها عبر الإنترنت.

كما تقول الشرطة إن جيمس توليفر كريغ البالغ من العمر 45 عامًا أظهر نية لإنهاء حياة زوجته من خلال "البحث عن طرق لقتل شخص بطرق لا يتم اكتشافها" من خلال إعطائها "سمومًا تتماشى مع أعراض دخولها المستشفى".

قال المحققون إن كريغ اشترى الزرنيخ بجانب سيانيد البوتاسيوم.

ووضحت الشرطة جدولًا زمنيًا تقشعر له الأبدان بدأ في 4 مارس عندما تم تسليم الزرنيخ إلى منزل كريغ. بعد يومين، توجهت أنجيلا إلى المستشفى وهي تشكو من دوار وصعوبة في تركيز عينيها - تتفق الأعراض مع التسمم بالزرنيخ بحسب إفادة الشرطة.

أرسلت أنجيلا رسالة نصية إلى زوجها في ذلك اليوم قائلة: "أشعر أنه تم تخديري"، ورد في رسالة نصية بالقول: "للعلم فقط، لم أقم بتخديرك".

يقول المحققون إن كريغ استخدم جهاز كمبيوتر في عيادته لطب الأسنان للبحث عن السموم. تقول الشرطة إن سجل البحث الخاص به أظهر عبارات مثل: "كم غرام من الزرنيخ النقي سيقتل الإنسان" و "أفضل 5 سموم لا يمكن اكتشافها ولا تظهر أي علامات على وجود تلاعب".

كما تقول الشرطة إنه في الوقت الذي دخلت فيه أنجيلا المستشفى مرة أخرى من 9 مارس إلى 14 مارس، طلب جيمس كريغ سيانيد البوتاسيوم عبر الإنترنت. تم تسليم الدواء المميت للغاية إلى عيادته لطب الأسنان.

وبسبب قلقهم، أبلغ الموظفون عما وجدوه. ومن المقرر تقديم التهم رسميًا يوم الخميس، بينما هزت القضية مجتمعهم.