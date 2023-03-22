تُظهر لقطات التي تم نشرها يوم الثلاثاء تبادل إطلاق النار بين روبرت أتكينز، البالغ من العمر 44 عامًا، و5 من ضباط شرطة جيفرسونفيل في 9 مارس في مجمع شقق "Eastlawn Arms" بأمريكا.

حيث استجابت شرطة جيفرسونفيل لبلاغ وتوجهت للمنطقة خلال دقائق وتحدثت مع شاهد عيان رأى المشتبه به، عندها تصاعد الموقف، وقالت الشرطة إن أتكينز أطلق النار من سلاحه.

وبعد دقيقتين، أطلق ثلاثة ضباط النار وأصابوا أتكينز مرتين على الأقل، وتوفي بعد يومين في المستشفى.

وقال قائد الشرطة، كيني كافانو، إن "إطلاق النار كان له مبرر، وأن أتكينز كان يشكل خطرًا وشيكًا على الضباط الخمسة"، مشيرًا إلى أن الضباط "فعلوا كل ما في وسعهم لحل الأمر سلمياً".