أدى اصطدام سيارة دفع رباعي في واجهة مركز تجميل في مدينة هياليه بولاية فلوريدا الأمريكية، إلى تحطم الواجهة الأمامية واختراق السيارة للصالون ولكن لحسن الحظ لم تتأذى الموظفة التي كانت تجلس وراء مكتبها جراء الحادثة.

واستطاع المستجيبون الأوائل إنقاذ السائقة وهي امرأة قد قيل إنها لم تصب بأي أذى.

وقعت الحادثة بينما كانت السائقة في ساحة الصالون الخارجية وفقدت السيطرة على سيارتها واخترقت الصالون.

وقد قالت موظفة الصالون إنها ممتنة جدًا كون الحادث لم يقع بالغرفة المجاورة للصالون حيث مركز حضانة الأطفال هناك.. والتي يتواجد فيها أحفادها الثلاثة.