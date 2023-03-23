يتعافى ضابط شرطة في مدينة ساراسوتا بولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن تعرض للصدم وجهًا لوجه وأدت لقلبه في الهواء وسقوطه أرضًا من قبل سارق يقود سيارة مسرعة هاربًا من كمين نصبه رجال الشرطة له لإيقافه.

وتُظهر لقطات كاميرا أمنية سيارة من نوع مرسيدس بيضاء وهي تنطلق بسرعة وتنحرف متجاوزة مركبة دورية الشرطة المتوقفة، وتصدم الضابط وترمي به في الهواء من فوق السيارة.

تم نقل الضابط إلى مستشفى ساراسوتا حيث خرج في وقت لاحق، ومن المتوقع أن يتماثل للشفاء التام.

وفي تقرير بريانا بوزكورت مراسلة محطة SNN الأخبارية المزيد من التفاصيل عن الموضوع.