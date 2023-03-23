يقول السائقون والجيران إنه من الصعب تصديق أن 6 أشخاص قد لقوا حتفهم بعد الحادث على الطريق السريع 695، والذي أغلق حركة المرور على جانبي الطريق بعد ظهر الأربعاء في منطقة وودلاون بولاية ماريلاند الأمريكية.

حيث قالت الشرطة إنه في حوالي الساعة 12:40، اقتحمت سيارة رمادية من طراز "أكيورا" منطقة عمل في الطريق السريع بالقرب من "جادة سكيورتي". تجاوزت حاجزين واصطدمت بالعديد من عمال البناء قبل أن تنقلب.

أخذ المسعفون السائق إلى مركز طبي، ويعتقدون الآن أن مركبة ثانية قد تكون متورطة.

ولا يزال سبب الحادث غير واضح، لكن شرطة الولاية تحث السائقين على الانتباه وتوخي الحذر عند القيادة بجوار مناطق إنشاء أو سيارة متوقفة.