تصرف صادم.. معلمة تغلق فم طالب كليًا باستخدام شريط لاصق لإسكاته

من الصعب تخيل استخدام شريط طلاء لإسكات تلميذ في مدرسة متوسطة. تتحدث والدة برادي ويبستر، البالغ من العمر 11 عامًا، علانية الآن عن قلقها بشأن ما حدث في الفصل الدراسي.

شريط الطلاء كان على وجه طالب الصف السادس - الذي يقول إنه فِعْل مدرسة اللغة الإنجليزية وفنون اللغة.

وكان الطالب قد بعث برسالة نصية إلى والدته تتضمن صورته بالشريط اللاصق، وبعدما عرضت الأم الصورة على المديرة، بدأت التحقيقات.

من جانبها، قالت مدارس مقاطعة جونستون إن المعلم الذي تم تعيينه في أغسطس من عام 2022 - استقال في 17 فبراير، بعد أيام من رسالة برادي إلى والدته. كما قال النظام المدرسي: "يمكننا أن نؤكد أنه كلما ظهرت مثل هذه الادعاءات، تستجيب إدارتنا بسرعة، من خلال التحقيق في الادعاءات، وأحيانًا، عن طريق إخراج الموظفين من الفصول الدراسية في انتظار الانتهاء من مراجعة شاملة".

كما أجرى مكتب العمدة تحقيقًا حيث قالوا إن هناك مزاعم من قبل آباء آخرين. لكن بعد التشاور مع المدعي العام للمقاطعة، قرروا أنه لا يوجد ما يكفي لتبرير تهمة الاعتداء.