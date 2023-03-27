تربص به وانقض عليه.. ذئب قيوط يهاجم طفلًا أمام والدته قبل أن يهرب

في الساعة الخامسة والنصف بعد ظهر الأربعاء، تعرض ابن كيلي بيروزي لهجوم دون استفزاز في غضون ثوان. يعتبر هذا الهجوم الثاني المؤكد لذئب قيوط في الأيام السبعة الماضية، وقع كلاهما بالقرب من بوليفارد فرانك لويد رايت.

بحسب الأم، كيلي بيروزي، فـ"لا بد أن ذئب القيوط هذا قد شاهدنا نخرج من السيارة وانتظر الوقت المناسب لملاحقة ابني".

وفي حادثة أخرى، وبعد ظهر يوم السبت، كان أفراد عائلة مياسو يلعبون في حديقة أزتك عندما هاجم ذئب قيوط ابن كيرت مياسو البالغ من العمر عامًا واحدًا في ساحة الملعب.

ورغم أن الطفلين في حال جيدة، إلا أن القلق يراود والديهما بعد وقوع هجومين يتضمن ذئب قيوط واحد في نفس المنطقة.