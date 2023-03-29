بلاغ إلى مطعم QDOBA في باي شور في 14 مارس، حيث تقول الشرطة إن فيديو المراقبة يُظهر مشتبه بهما وهما يجبران عاملاً على دخول الحمام أثناء محاولتهما سرقة مكان عملهما السابق.

مع اقتراب الضباط، يقول المحققون إن المحتالين قررا الصعود إلى السقف.

توضح إحدى مقاطع المراقبة اللحظة التي انهارت فيها ألواح السقف. سقط كلا اللصين على الأرض.

أثناء محاولة تعقبهما توصل الضباط في منطقة تناول الطعام إلى خطة، حيث قال أحدهم: "إذا كانا فوق تلك الفتحة، هل يمكننا فتح إحدى بلاطات السقف تلك بعصا المكنسة وقذف رذاذ فلفل هناك؟ عليك فقط أن تفعل الأمر بسرعة".

بعد لحظات، أطلق أحد الضباط رذاذ الفلفل، وفي النهاية تقول الشرطة إن ضابطًا رصد بعض الحركة في حاوية قمامة قريبة وبدأ الاثنان باتباع أوامر الشرطة.

اعتقلت السلطات شخصين في تلك الليلة، ماريان ويليامز البالغ من العمر 18 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا.