جلبت دائرة شرطة سانت بطرسبورغ جميع مسؤوليها للبحث عن طفل بعمر عامين مفقود بعد العثور على والدته ميتة داخل شقة في لينكولن شورز في سانت بطرسبورغ.

بدأ البحث حوالي الساعة 2:30 بعد ظهر الخميس - واستخدم الضباط الكلاب للبحث عن أثر له وطائرات بدون طيار للبحث عن أجسام في الماء. كما أزالت الشرطة أيضًا محتويات قمامة للبحث عن أي دليل.

وتقول الشرطة إن باشون جيفري البالغة من العمر 20 عامًا شوهدت آخر مرة على قيد الحياة مع طفلها - تايلين - في حوالي الساعة 5:30 مساء يوم الأربعاء. في الساعة 9:30 من مساء ذلك اليوم أبلغ الجيران عن سماع فوضى - وطالبت أسرتها الإدارة بتحري الأمر عندما لم تسمع منها - وهذا عندما اكتشفت الإدارة أنها فارقت الحياة.

من جانبها، أصدرت دائرة إنقاذ القانون في فلوريدا إنذار طوارئ للطفل تايلين موسلي مساء يوم الخميس، معتقدين أن الطفل قد يكون في خطر.