يقول مكتب كبير الأطباء الشرعيين إن الاختناق بسبب فقدان الأكسجين والتقييد هو ما قتل إيرفو أوتيينو في السادس من مارس الماضي.

وكان الشاب البالغ من العمر 28 عامًا يعاني أزمة صحية نفسية عندما تم تثبيته من قبل 7 ضباط من شرطة هينرايكو و3 من موظفي مستشفى سنترال ستيت أثناء إدخاله إلى المستشفى، بينما صنف كبير الأطباء الشرعيين طريقة وفاة أوتيينو على أنها جريمة قتل.

ويُظهر فيديو المراقبة من داخل مستشفى سنترال ستيت الضباط وموظفي المستشفى وهم يضغطون على أوتيينو لعدة دقائق بينما كان مستلقيًا على معدته مع تقييد يديه ورجليه.

من جانبه، قال عمدة ريتشموند السابق، سي تي وودي، إن العديد من دوائر الشرطة تخلصت من استخدام طريقة التثبيت هذه بعد عدة حالات وفاة أثناء الاحتجاز.

وتم توجيه تهمة القتل من الدرجة الثانية إلى الضباط السبعة و3 من موظفي المستشفى إثر وفاة أوتيينو، في حين قال بن كرامب، أحد المحامين الذي يمثلون عائلة أوتيينو، إن "البيان الرسمي يؤكد ما يمكن أن نراه جميعًا في الفيديو"، مضيفًا: "لا يمكننا الاستمرار في التعامل مع المرضى النفسيين بوحشية كهذه. يجب أن ينتهي هذا. يجب أن ينتهي الآن"، على حد تعبيره.