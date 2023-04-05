استهدف لصوص متجر آبل في مركز ألدروود التجاري - حيث شقوا طريقهم إلى المتجر من خلال إحداث ثقب بجدار الحمام في متجر لبيع مكائن الاسبريسو المجاور.

تقول شرطة لينوود إن الأمر حدث بعد الساعة السابعة من مساء الأحد - ولم يكن موظفو آبل على دراية بحجم هذه السرقة الهائل حتى الصباح التالي.

وبحسب مارين مكاي، مديرة الاتصالات في شرطة لينوود، فقد "تم إخراج 436 جهاز آيفون تقريبًا في المجموع من الخلف. وككل، تمت سرقة ما تساوي قيمته قرابة 500 ألف دولار من البضائع، من أجهزة آيفون و آيباد وساعات آبل".

من جانبها، قالت عقارات بروكفيلد - الشركة التي تدير المركز التجاري - إن هذا كان حادثًا منفردًا وتزعم أنها تمتلك برنامجًا أمنيًا قويًا.

في حين أكدت الشرطة أن السرقة تبدو وكأنها عملية منظمة بشكل جيد بالاستناد إلى ما شاهدوه من فيديو المراقبة.