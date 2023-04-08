يتعافى مفوض الإطفاء السابق في سان فرانسيسكو بعد تعرضه لهجوم بأنبوب معدني في منطقة مارينا، حيث يقول أحد أصدقائه إن الهجوم قد يكون نتيجة مواجهة له مع مجموعة من المشردين حاول إبعادهم عن منزل والدته.

وبحسب جو أليوتو فيرونزيه، صديق المفوض السابق دوم كارميناني، فإن الأخير "تعرض للضرب بأنبوب معدني على مؤخرة رأسه. سقط واستمروا في ضربه وطعنوا وجهه بسكين".

من جانبه، قال رئيس شرطة سان فرانسيسكو، بيل سكوت، إنهم اعتقلوا رجلًا عمره 24 عامًا من سان فرانسيسكو على صلة بهذا الحادث.كما يقول إن السلطات لم تقرر بعد ما إذا كانت هناك اعتقالات أخرى ستحدث.