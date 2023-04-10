عكست ثلاث مركبات مشوهة في وودلاند يوم السبت الدمار الذي خلفه الحادث، إذ يُظهر مقطع فيديو تم التقاطه اللحظات التي لحقت اقتحام سائق مراهق يهرب من الشرطة تقاطعًا كما قال مسؤولون.

كما يظهر الفيديو الحريق واندفاع المستجيبين الأوائل للمساعدة.

وبحسب الشرطة، فقد توصلوا إلى أن السائق المشتبه به كان يبلغ من العمر 13 عامًا، وأنه سرق السيارة من أحد أفراد الأسرة.

وبسبب الحادث، نقل ما لا يقل عن 10 اشخاص - من بينهم 3 أحداث - إلى المستشفى بعد إصاباتهم. كما تقول الشرطة إن طفلاً تم نقله بواسطة مروحية، بينما ماتت سيدة.