عض معظم ساقه.. رجل بعمر 58 عامًا يدخل في مواجهة مؤلمة مع قرش عدائي

قال صديق الرجل لشبكة KITV4 إن القرش عض معظم ساق الرجل اليمنى - مما تركه في حالة حرجة، وقدم المسعفون العلاج المنقذ للحياة للمريض بينما قال مسؤولو سلامة المحيط إنه في حال مستقرة الآن..

وتقول إحدى راكبات الأمواج إنها رصدت سمكة قرش على بعد 20 قدمًا منها أثناء ركوب الأمواج بعد أن تعرض الرجل للهجوم بوقت قصير، مشيرة إلى أنها لم تسمع سابقًا عن مشاهدة أسماك قرش في شاطئ كيوالا بهونولولو، لكن هذا كله تغير الأحد.

حيث تقول الشابة إن القرش كان يتصرف بعدوانية وقام رجال الإنقاذ بتنبيهها وغيرها من راكبي الأمواج للخروج من الماء بسرعة.

من جانبهم، يقول مسؤولو سلامة المحيط إنهم سيستمرون في القيام بدوريات في المياه قبالة كيوالي بايسين و آلا موانا.