شاهد فجوة "ضخمة وخطيرة" تظهر بمنتصف الطريق بأمريكا.. ما الذي تسبب بها؟

وفقًا لمهندسي مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية، تسببت إحدى المجاري الرئيسية الممزقة في حدوث حفرة عميقة في الجزء العلوي من المدينة.

ورغم أن الحفرة كانت بعمق 6 إلى 7 أقدام، إلا أن مهندسي الأشغال العامة أكدوا أن المشكلة الأساسية كانت على عمق 18 قدمًا. حيث يتسبب التجمد والذوبان في إحداث فوضى فيما تحت الأرض، بما في ذلك البنية التحتية والأنابيب التي ظلت متماسكة لأكثر من 100 عام.

ولأنه من الصعب رؤية الأنابيب تحت الأرض، تعتمد الأطقم فعليًا على كاميرات التحكم عن بعد، والتي تبث ما يحدث تحت الأرض، وتوجه الأطقم لإصلاح شيء ما بشكل استباقي قبل الاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة.