أحدث حريق ضخم في سفينة بمدينة تاكوما الأمريكية ثقبًا أدى إلى ميلانها، حيث تحاول عدة جهات لإخماد الحريق الذي يشتعل منذ 3 أيام.

السفينة تحمل ما يقدر بـ 55 ألف غالون من الديزل، وبحسب الملازم بريان ديكنز من خفر السواحل الأمريكي، فإنه "إذا تسرب الوقود فسوف نتمكن من احتوائه واستعادته، لدينا الأفراد والموارد اللازمة لفعل ذلك".

وأشار الملازم إلى إن السفينة تميل الآن لأن الماء دخل إلى متنها، في حين انضم الغواصون أيضًا إلى جهود الاستجابة، و "ستسمح هذه العمليات بتفحص الثقب تحت الماء".

أما فيما يتعلق بمدى احتمال غرق السفينة،أكد الملازم أن ذلك ليس "خطرًا وشيكًا في هذا الوقت"، مضيفًا: "لكننا نراقب ذلك على مدار الساعة وسنتخذ إجراءات الاستجابة المناسبة إذا ساءت الأمور".