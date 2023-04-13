اتصلت والدة مطلق النار الذي قتل 5 أشخاص في البنك الوطني القديم في لويزفيل بكنتاكي بالشرطة بعد أن سمعت أن ابنها كان يحمل مسدسًا وكان متجهًا نحو البنك.

وأجرت الوالدة الاتصال في قرابة الساعة الثامنة و41 دقيقة، بعد ثلاث دقائق من ورود البلاغ الأولي للشرطة، وأخبرت متلقي البلاغات أنها تلقت معلومات ثانوية من زميل ابنها في الغرفة بأن لديه مسدس وكان متوجهاً إلى البنك.

نستعرض لكم فيما يلي الحوار الذي دار في المكالمة مع متلقي البلاغات.

والدة مطلق النار: قد يكون ابني يملك سلاحًا، وهو يتجه نحو البنك الوطني القديم في الطريق الرئيسي هنا في لويزفيل.

متلقي البلاغات: البنك الوطني القديم في الطريق الرئيسي؟

والدة مطلق النار: نعم، أنا آسفة جدًا. أنا والدته وأنا أحصل على التفاصيل بشكل ثانوي، تم إبلاغي بها الآن. يا إلهي.

متلقي البلاغات: حسنًا، ما الذي يحدث معه تحديدًا؟ ما الذي يقول إنه يقوم به؟

والدة مطلق النار: لا أعلم، لقد حصلت هذه المعلومات من زميله في الغرفة، يبدو أنه ترك الغرفة فعلًا... لا أعرف ما يجب علي القيام به. أنا بحاجة إلى مساعدتكم. لم يؤذ أي أحد سابقًا، إنه شاب جيد حقًا. لا تعاقبوه أرجوكم.

متلقي البلاغات: حسنًا. قلت أنه متجه إلى البنك الوطني القديم. هل قال ما كان يفعله هناك؟

والدة مطلق النار: لا أعرف. لا أعرف أي شيء. لكننا لا نملك بندقيات حتى. لا أعرف من أين حصل على واحدة.

متلقي البلاغات: حسنًا. إذًا من أين حصلت على هذه المعلومات؟ من أخبرك بما يحصل؟

والدة مطلق النار: اتصل بي زميله في الغرفة، كان قلقًا. لهذا - أنا آسفة، لا أعرف ما الذي أقوم به.