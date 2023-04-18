تعرض سائق Lyft يدعى تيم لانغ، البالغ من العمر 57 عامًا، للاعتداء من قبل مجموعة رجال في لاس فيغاس بعد ظهر السبت، بعد إنزال ركابيه.

حيث كان لانغ في طريقه لإنزال ركابيه عند لافتة "مرحبًا بكم في لاس فيغاس"، ودخل بين مجموعات كبيرة من راكبي الدراجات، مشيرًا إلى أنه وجد فرصة، لذا فقد استدار.

قال لانغ: "جاء رجل ورائي بحوالي 20 قدمًا وهو يتزلج وصفع سيارتي، وقال لي: "عليك الانتظار. لدينا حق للسير في الطريق"".

وبعد قليل عاد الرجل برفقة 3 آخرين، قال لانغ إنه تحمل جولتين من الضرب، حيث كان بعض الرجال يثبتونه على الأرض بينما يركله الآخرون في رأسه وجسمه، ونقل بعد ذلك إلى المستشفى.