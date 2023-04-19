قام تايلر موريل وهو عامل توصيل بيتزا في مدينة بروكهافن بولاية بنسلفانيا الأمريكية بتسليم سارق سيارة مزعوم إلى الشرطة عن طريق عرقلته بقدمه، بينما كان الجاني يحاول الفرار من رجال الشرطة بعد مطاردة عالية السرعة.

تم الترحيب بموريل كبطل لأنه قام بتسليم المشتبه به حتى دون إسقاط البيتزا.

حيث قام بإمساكها في يديه واستخدم ساقه في عرقلة المشتبه به وإسقاطه.

وقد تم توثيق كل ذلك على كاميرا المراقبة المنزلية.

قامت شرطة بروكهافن بشكر الرجل على صفحتها على موقع فيسبوك خاصتها، حيث قالت: “شكرًا لك سيدي على المساعدة!!! إذا كنت مهتمًا بوظيفة، فنحن دائمًا نبحث عن الأشخاص الجيدين“.

وفي تقرير جيني موس من CNN المزيد عن الموضوع.