أظهرت كاميرا مراقبة لمنزل ديريك كوبر ضباطًا من مكتب عمدة مدينة كومبتون، وهم يدخلون منزله بدون سبب بأسلحة مُشهرة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، حيث أدخل الضابط يده عبر فتحة وفك القفل ثم فتحوا الباب ودخلوا، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبمجرد دخولهم، تحرك الضباط إلى غرفة نوم كوبر وفتحوا بابه، ولم يكن هناك تحذير من قبل الضباط.

قال كوبر إنه تعاون مع الضباط وأخبرهم أنه لا يرتدي بنطالًا، لكن الضباط لم يسمحوا له بستر الجزء السفلي من جسده بينما كانوا يأخذونه إلى الخارج.

وفي النهاية سمحوا له بالعودة إلى الداخل.

