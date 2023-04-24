يظهر فيديو كاميرا المراقبة من مدرسة هاميلتون الابتدائية والدة طالب تدعى جيسيكا هاوز، تبلغ من العمر 27 عامًا، وهي في مواجهة أدت إلى حدوث مشادة بينها وبين مدير المدرسة ومساعدته، في مدينة إليريا بولاية أوهايو الأمريكية.

وفقًا للمدرسة، حاولت هاوز الدخول إلى المدرسة واستمرت في الشتائم حتى قامت في النهاية برش رذاذ الفلفل على وجه المدير.

قالت هاوز إنها تعرضت للإحباط بعدما تعرض ابنها المصاب بالتوحد للضرب و"نزل من الحافلة وهو يبكي كثيرًا بسبب التنمر" ولم يتم إبلاغها، وذهبت إلى المدرسة للتعبير عن استيائها.

وأكد بيان صادر عن المدرسة أنه "لا يمكن التغاضي عن أي فعل عنف في المدرسة، لضمان سلامة الطلاب والموظفين في جميع الأوقات". وتواجه هاوز تهمتين جنائيتين، وتهمة التعدي الإجرامي.

ولا تشعر هاوز بالندم عن أفعالها قائلة: "أنا لست نادمة على ذلك لأنني تحدثت معه عدة مرات. لقد تحدثت إلى عدة أشخاص في تلك المدرسة لمحاولة الاستماع لطفلي وما شابه ذلك، ولم يتم فعل أي شيء على الإطلاق".