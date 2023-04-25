شخص حاول إشعال النار في مسجد فأحبط المصلون خطته.. شاهد ما حدث

يُظهر مقطع فيديو كاميرا مراقبة رجلاً يحمل حقيبة بُنية في مسجد مركز "24" التجاري في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الأمريكية، قبل الساعة 7 مساء الأحد. وقال قادة المجتمع الإسلامي إنه "كان داخل الحقيبة وقودًا"، والذي استخدمه الرجل لاحقًا لإشعال حريق في الحمام.

قال رئيس شرطة مينيابوليس، بريان أوهارا: "يُحتمل أن يكون هذا الآن فعلًا لإشعال حريقٍ في مكان عبادة، ومن المحتمل أن يكون ذلك جريمة فيدرالية".

والتقى أوهارا مع قادة المجتمع، يوم الاثنين، متعهدًا بإضافة تواجد متزايد للشرطة في المنطقة.

وتعتقد السلطات أن الرجل قد يكون مسؤولاً عن أعمال التخريب الأخرى التي حدثت في الماضي.