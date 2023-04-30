تُظهر مقاطع فيديو لحظة هجوم رجل مشرد يدعى غاريت دوتي على مفوض الإطفاء السابق دون كارميناني بعدما حاول إبعاد مجموعة مشردين عن منزل والدته، في سان فرانسيسكو‏ بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ظهر غاريت دوتي وهو يلتقط سلاحًا حديديًا من سلة المهملات ويقوم بتدريبات الضرب خارج منزل والدة دون، وعندما جاء كارميناني، هاجمه بالسلاح، مما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة.

قال محامي كارميناني إن مساعد المدعي العام أخبره بأن الهجوم على كارميناني كان دفاعًا عن النفس، وأن أدلة جديدة على هجمات سابقة غير مبررة على أشخاص مشردين، يُعتقد أن كارميناني ارتكبها، أدت إلى قرار المكتب برفض قضيته.

بينما قال كارميناني إنهم "أظهروا لي شخصًا مشتبه به، ولم يكن هذا أنا".