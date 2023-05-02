يظهر مقطع الفيديو 3 أشخاص مشتبه بهم استخدموا سيارة صدمت مدخل متجر أسلحة 3 مرات، وعمل الثلاثة معًا لمدة 40 ثانية لسرقة المحل، في مدينة بيتش غروف ‏بولاية إنديانا الأمريكية.

بحسب الشرطة، فإن السيارة التي استُخدمت لاقتحام الباب الأمامي للمتجر سُرقت قبل ساعات قليلة، خلال عملية سرقة سيارات في شارع واشنطن.

وبمجرد أن أكمل الرجال الثلاثة مهمتهم، ركضوا إلى الجزء الخلفي من المبنى في انتظار سيارة الهروب.

على مدار الأشهر العديدة الماضية، شهدت مدينة بيتش غروف زيادة في معدلات الجريمة والعنف، ويأتي الكثير منها من مدينة إنديانابوليس.