يظهر مقطع الفيديو فوضى عارمة داخل منزل كريستي جاكسون بعد منتصف ليل الخميس مباشرة، بعد أن قالت جاكسون إن ضباط الشرطة اقتحموا شقتها دون تصريح، وطرحوها أرضًا في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية.

قالت جاكسون إن الأمر بدأ بقرع الباب، حيث سألها ضباط شرطة جاكسونفيل عما إذا كانت هي السيدة كوبر، قالت جاكسون إنها أخبرت الضابط أنها ليست السيدة كوبر مرتين.

بعد ذلك، أخرج الضباط السيدة جاكسون من منزلها مكبلة بالأصفاد ووضعوها في المقعد الخلفي لسيارة الشرطة، وتبين لاحقًا أن الشرطة "أخطأت في تحديد الهوية بسبب لون شعرها".