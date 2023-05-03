نشرت شرطة مقاطعة فيرفاكس مقطع فيديو يُظهر حادث تحطم أدى إلى نقل شخصين إلى المستشفى.

حيث تقول الشرطة إن ضابط دورية كان يقترب من سيارة أثناء توقف في حركة المرور عندما اجتازت سيارة أخرى منصف الطريق واصطدمت بنفس السيارة.

خرجت السيارة المسرعة عن السيطرة وانحرفت إلى المسار المقابل.

كادت تصيب الضابط الذي قفز بالكاد بعيدًا عن الطريق.

أصيب الضابط بجروح طفيفة، لكنه ذهب للتحقق مما إذا كان كلا السائقين بخير.

تقول الشرطة إن الشاب المتسبب بالحادث يبلغ من العمر 17 عامًا وكان مسرعًا جدًا.

يواجه السائق المراهق اتهامات بالقيادة المتهورة.