الرجل الذي يُعرف بـ"الأب الروحي" للذكاء الاصطناعي أصبح الآن خائفًا من التكنولوجيا ذاتها التي ساعد في تطويرها. جيفري هينتون ترك غوغل لتحذير العالم من مخاطر الذكاء الاصطناعي. أبحاث هينتون التي استمرت لعقود طويلة ساهمت في تصميم منتجات وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها اليوم.

وكان في عام 2018 أحد الفائزين بجائزة "تورنغ"، المعادلة لجائزة "نوبل" في علوم الكمبيوتر. الآن يقول إنه نادم على عمله وهنا يتحدث إلى BBC.

تكمن المشكلة الآن في أننا اكتشفنا أنه يعمل بشكل أفضل مما توقعنا قبل بضع سنوات، ماذا نفعل للتخفيف من المخاطر طويلة المدى للأشياء الأكثر ذكاءً منا والتحكم فيها؟

وينضم هينتون إلى جوقة متنامية من الخبراء القلقين من أن يؤدي الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي إلى انقراض الجنس البشري، اليوم منعت شركة سامسونغ موظفيها من استخدام أدوات مثل ChatGPT بسبب مخاوف أمنية.

فيما أعلنت في الوقت نفسه شركة IBM العملاقة أنها ستتوقف مؤقتًا عن التوظيف، للوظائف التي من المحتمل أن يشغلها نظام الذكاء الاصطناعي، مما يعرض ما يقرب من 8000 وظيفة للخطر في السنوات الخمس المقبلة.

إذا كيف نبتكر ونحمي مستقبلنا في الوقت نفسه من خلال ضمان ما يسمى بالمواءمة الأخلاقية لهذه التكنولوجيا المتوسعة.

وللمزيد استضفنا الرئيس التنفيذي لشركة Conjecture كونور ليهي .