خُنق حتى الموت.. كاميرا ترصد اللحظات الأخيرة لرجل داخل قطار بأمريكا

يظهر مقطع الفيديو اللحظات الأخيرة قبل مقتل جوردان نيلي داخل قطار بأمريكا بعدما تصرف بشكل عصبي.

قال أحد الشهود إن نيلي "بدأ بالصراخ بلغة عنيفة، قائلًا: "لا يهمني إذا أموت، ولا يهمني إذا ذهبت إلى السجن، وليس لدي أي طعام، وليس لدي أي مشروب..."، ثم نزع السترة وألقاها على الأرض"، مشيرًا إلي أن نيلي "لم يهاجم أي شخص".

وبعد وقت قصير، "جاء راكب آخر خلف ظهر نيلي وبدأ يخنقه"، فقد نيلي وعيه لاحقًا وتم الإعلان عن وفاته في مستشفى قريب.

وقال مكتب الفاحص الطبي إن نيلي مات بسبب الضغط على الرقبة، واصفًا إياها بأنها جريمة قتل.