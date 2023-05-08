أسفر حادث سيارة مميت أمام مأوى للمشردين في براونزفيل بولاية تكساس، كان يأوي مهاجرين منذ شهور، عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عدة آخرين، وفقًا لشرطة براونزفيل.

يأتي الفيديو من مكتب عضو الكونغرس هنري كويلار، وبحسب حديثه مع مراسلة CNN روزا فلوريس، فقد قال إنه في حوالي الساعة 8:30 صباحًا، كان هناك ما بين 20 إلى 25 مهاجرًا يجلسون على الرصيف المقابل للمأوى لانتظار حافلة.

كما قال إن كاميرا المراقبة الخاصة به رصدت الحادث بأكمله.

ووصف ذا المدير قيام سيارة من طراز رينج رور 2007 بالسير بسرعة عالية جدًا قبل أن تجتاز الإشارة الحمراء وتصطدم بالرصيف على بعد قرابة 30 قدمًا من المكان الذي يجلس فيه المهاجرون، ليفقد السائق على إثر ذلك السيطرة على المركبة.