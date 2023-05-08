في حادثة صورتها كاميرا مراقبة مثبته داخل إحدى دوريات شرطة هوبارت لورانس، تعرض ضابط شرطة يدعى سام شرايدر لحادثة مفاجئة خلال مطاردة سائق على أحد الطرق السريعة في مقاطعة براون بولاية ويسكنسون الأمريكية، حيث أطلق المسدس الذي كان يحمله شرايدر النار بشكل مفاجىء وأصابه في ساقه.

ويُظهر مقطع الفيديو الشرطة وهي تحاصر السائق ، ويسير الضابط شريدر على يسار السائق في محاولة لإقناعه بالتوقف. وفي النهاية يتوقف السائق، لكن التركيز يتحول بعد ذلك إلى الضابط شريدر والى صوت طلق ناري. والتقطت كاميرا مثبته على جسم شريدر ذلك بوضوح.

