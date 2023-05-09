اندلاع حريق هائل بمركبتين إثر حادث مروري مميت بأمريكا.. شاهد ما حدث

يظهر مقطع فيديو التقطه أحد سكان المنطقة اندلاع حريق هائل بمركبتين إثر حادث مروري على طريق "101" السريع حوالي الساعة 4 صباحًا، يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

قبل الحادث مباشرة، تلقت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا بلاغات عن سيارة من طراز "تويوتا بريوس" تسير في الاتجاه الخطأ على الطريق السريع بسرعة عالية.

اصطدم جانب السائق بسيارة ثم اصطدم بواجهة شاحنة أخرى مما تسبب في اشتعال النيران في السيارتين.

قُتل سائق سيارة "بريوس" وأصيب العديد من السائقين الآخرين، وتم إغلاق الطريق السريع بأكمله لمدة 4 ساعات تقريبًا.