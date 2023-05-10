كانت كوري ريتشينز تروّج لكتابها "هل أنت معي؟" عندما أصدر قبل أسابيع فقط، "إهداء لزوجي المذهل والوالد الرائع" وألُّف كما يقول الوصف "لخلق السلام والراحة للأطفال الذين فقدوا شخصًا محبوبًا".

تقبع ريتشينز اليوم خلف القضبان متهمة بقتل زوجها بتقديم شراب له مليء بالفنتانيل.

مات إيريك ريتشينز في منزل العائلة في سمول تاون بولاية يوتا في وقت مبكر إحدى صباحات مارس العام الماضي. ووفقًا لوثائق المحكمة، قالت زوجته كوري إنها قدمت له مشروبًا في السرير في الليلة السابقة قبل خلودها إلى النوم مع أحد أطفالهما الذي تعرض لنوبة ذعر ليلية.

قالت إنها استيقظت حوالي الثالثة صباحًا وعادت إلى سريرها. "لمست إيريك وكان جسده باردًا، حينها اتصلت المدعى عليها بالشرطة".

وجد الفاحص الطبي أن 5 أضعاف الجرعة القاتلة من الفنتانيل كانت في نظام إيريك ريتشينز، وقد تم "تناولها عن طريق الفم".

استولى المحققون على هواتف العائلة والتي وفرت دليلًا. فعلى ما يبدو، تم اكتشاف رسائل نصية بين الزوجة وتاجر مخدرات.

هذا ما تقول السلطات إنه حدث: في أواخر عام 2021 أو في وقت مبكر من عام 2022، راسلت كوري ريتشينز التاجر طالبة "وصفة ألم طبية لمستثمر تعرض لإصابة في الظهر". بعد أسبوعين تقريبًا، راسلت كوري ريتشينز التاجر مرة أخرى قائلة إن المستثمر يريد شيئًا أقوى، وطلبت "بعضًا من مواد مايكل جاكسون". طلبت المدعى عليها الفنتانيل على وجه التحديد، و "الذي تم تسليمه في 11 فبراير".

بعد عشاء يوم عيد الحب في المنزل، أصبح إيريك ريتشينز مريضًا جدًا. "أخبر إيريك صديقًا له إنه يعتقد أن زوجته كانت تحاول تسميمه".

بعد بضعة أسابيع، حصلت الزوجة على المزيد من الفنتانيل من التاجر. و"بعد 6 أيام، في 4 مارس 2022، تم العثور على إيريك ميتًا بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل".

من المقرر إجراء جلسة استماع متعلقة باحتجاز كوري ريتشينز في 19 مايو، ولم يرد محاموها على طلب بالتعليق.