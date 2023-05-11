يقاضي رجل مكتب عمدة مقاطعة يورك بعدما أصابه ضباط الشرطة بـ9 رصاصات أثناء تفحصه.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن أفراد الشرطة أطلقوا قرابة 50 رصاصة على تريفور موليناكس من مسافة قريبة أثناء تعرضه إلى أزمة نفسية في عام 2021.

قال مكتب العمدة إن موليناكس أخرج بندقية عندما وصل أفراد الشرطة، مزاعم تنفيها الدعوى القضائية. تمكن موليناكس ووالدته، ترامي بيسون، من النجاة من الحادثة وكلاهما جزء من الدعوى القضائية.

كما زعما أن أفراد الشرطة استخدموا القوة المفرطة دون محاولة تهدئة الوضع.

وفقًا للدعوى، فقد كان بحوزة موليناكس بندقية صيد في صندوق السيارة، لكنه لم يوجه السلاح على أي أحد. تزعم العائلة أيضًا أن الضباط فشلوا في تقديم المساعدة الطبية الفورية لموليناكس.

وبحسب بيان لمكتب عمدة مقاطعة يورك، فقد تم تبرئة كل أفراد الشرطة المتورطين من أي مخالفات من قبل مكتب محامي الدائرة 16، في حين أن الشخص الوحيد الذي ثبت أنه قام بخطأ في 7 مايو 2021 هو تريفور موليناكس.