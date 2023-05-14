استخدم سلاحًا بدائيًا لإنقاذها.. سرعة بديهة صبي تنقذ شقيقته من الاختطاف

قالت الشرطة إن بعد ظهر الأربعاء، كانت فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات في منطقة ريفية تبحث عن الفطر في فناء منزلها الخلفي، وحينها شعرت أن شخصًا ما يمسك بها من الخلف ويحاول جرها إلى الغابة في مقاطعة ألبينا بولاية ميشيغان الأمريكية.

قال الملازم جون غريمشو: "جاء المشتبه به عبر الغابة إلى ممتلكاتها وجاء من خلفها وأمسكها كما ترون في الأفلام، وضع يده على فمها وذراعه حول خصرها وكان يحاول جرها إلى الغابة".

بعد ذلك، رأى شقيق الفتاة الأكبر، البالغ من العمر 14 عامًا فقط، أن شيئًا ما يحدث في الخارج، فأمسك بمقلاع (نبلة) وأي شيء يمكن حذفه وأطلق ضربتين، واحدة في الرأس والأخرى على صدر الخاطف المزعوم، وتمكنت أخته من الفرار.